محمد عشوب يروي قصة عن الزعيم عادل إمام: أنقذته من معمر القذافي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرح الماكير محمد عشوب أنه أنقذ الفنان عادل إمام من خطة دبرها الرئيس الليبي، معمر القذافي، للانتقام منه في ليبيا، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "حضرة المواطن" على شاشة قناة "الحدث اليوم".

وقال: "معمر القذافي ليه قصة معايا شخصيا، في مرة أحد رجاله وأنا في ليبيا، قالولي يا محمد عايزين عادل إمام يجي يعرض مسرحية الزعيم هنا في ليبيا، راحوا بلغوا القذافي قالوله عادل إمام بيعمل مسرحية بيتريق عليك فيها، كان لابس البدلة والنياشين، فجن جنونه، قالهم كلفوا عشوب هو يجيبه، هو صاحب عشوب".

وتابع: "كلمت محمد حافظ في كذا كذا، قال يلا بينا، طلب مبلغ كبير، بلغتهم، قالوا إحنا مستعدين، في ذلك الوقت، أنا بالليل، صديقي عبد الله منصور، وزير الإعلام الليبي، كنت سهران عنده، بقوله حصل كذا، قالي إنت، مين قالك؟، قولتله فلان الفلاني، فمعلقش، جيت لصديق ليبي، بقوله حصل كذا، قالي إنت بالظبط، هتبقى يهوذا، قولتله يعني إيه؟، قالي، إنت هتسلمه، قولتله إزاي؟، قالي مش هو، أي تلاتة أربعة، موجودين هنا، من المصريين حتى، يدي كل واحد مبلغ وقدره، وهو خارج من الأوتيل يعمل فيه أي حاجة، أنا اترعبت بصراحة".

أضاف: "طبعا مقدرش اتكلم في التليفون هناك، عشان متراقبة، كلمت محمد حافظ قولتله ياريت نأجل المسرحية شوية، قالي، لأ، إزاي، الأستاذ جاهز والأستاذ سمير خفاجي مبسوط، رحت لعبد الله منصور، قولتله، عادل إمام شخصية رمزية في مصر، لو حصله، هيبقى أزمة دبلوماسية بين مصر وليبيا، عبد الله منصور طلع قرار بإلغاء عرض المسرحية، القذافي كان مستني عادل إمام يوصل، وسأل فين عادل إمام؟، قالوا الأستاذ عبد الله منصور لغى المسرحة، فحبس عبد الله منصور".