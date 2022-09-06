"روح إتوضى وشيل عينك من عليا".. طليقة أحمد الفيشاوي ترد على مظهر شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

دخلت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل في جدل مع الداعية مظهر شاهين، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الجدل والخلاف بين "الكامل" وشاهين"، برد من الأخير على تصريحات الفنان محمد عطية التي تحدث فيها عن تفضيله لـ "المساكنة" بدلًا من الزواج.

وكتب شاهين عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "كلامُك عن المُساكنة وقاحة ودعوة للبغاء ونشر الفسق والفجور في المجتمع، وافتكاساتك دي شغل (تسالي) لا تناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ، والبنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها".

وتابع: "الإسلام حين شرع العقود كان الهدف من ذلك الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ على النسل، وهل تقبل أن تعيش أختك أو ابنتك مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد دون عقد زواج؟ فإن قبلت فأنت ديوث".

وأكمل: "الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم؛ إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دينًا، وهذا خبل وغباء"

تدخلت ندى الكامل، وردت عبر خاصة القصص القصيرة" انستجرام" : "الأرض عليها 8 مليارات إنسان، تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب، اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك، يا ريت تمارس إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب".

فرد "شاهين" من جانبه: "الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي "بحرقة" من غيرتها على البشرية، ورفضها الخراب والدمار، كدت أفقد الوعي أمام حرصها على إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قُلت إن الأرض ليس عليها الآن سوى ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام".

وأضاف: "وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانًا وضعية يعتنقها أناس يعبدون البقر "السادة والمنقطة"، والنار "الملهلبة"، والفئران "الكيوت"؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين، وكاد يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش نافخ".

"فردت "الكامل" عبر خاصية "ستورى" صفحتها بموقع "انستجرام": "إنت بتهاجمني ولَّا بترفع مقاساتي، ما تتوضأ كده واستغفر ربنا وصلّ ركعتين بدل ما انت عامل لي فيها خبير تجميل، وترد عليَّ بالتي هي أحسن زي ما مفروض ترد بالحسنى".

وتابعت:"عشان بس نكون واضحين، أنا مش بحب المساكنة ومش بأيدها عشان ما تزيطش أنت وكل واحدة، كل واحد حر، اللي يتجوز يتجوز واللي يساكن يساكن، ومخرجش مني أية كلمة عن الموضوع ده أصلًا، وآه مش بحب المساكنة وبحب الجواز وفكرته وبأيدها".

وعادت ندى الكامل لتوجه رسالة جديدة لمظهر شاهين دون أن تذكر اسمه عبر خاصية "ستورى" حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "طيب أنا مش هأوري الناس إنك كنت عاوزني أناظرك، والمره الجاية مش هشيل الستوريز ومهما تبعتلي في ناس برضه يا بتاع المناظرة، بطل ترفع مقاساتي".

وتابعت: "اكتفي بهذا القدر من تضييع وقتي عليك، بس مش هسيبك أنا اتخلقت عشان أكدرك وأنكد عليك، وشيل عينك من عليا بقى، إهدى بقا".