كلمات مؤثرة.. نادين الراسي تتذكر شقيقها الراحل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازالت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تعيش حالة من الحزن بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي في حادث سير، 27 أغسطس الماضي، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

ونشرت نادين مقطع فيديو لشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي وهو يغني أغنية "أنت الحب"، في إحدى حفلاته الغنائية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت نادين على الراسي الفيديو، :"يا حياتي وعمري وسنيني يا خي".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان الراحل جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.