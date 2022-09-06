"الناس مضت ومحدش قلنا إنتوا فين؟" عفاف مصطفى غاضبة بسبب استبعادها من "رمضان كريم2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة عفاف مصطفى أنها كانت تتمنى استكمال دورها في مسلسل "رمضان كريم 2" الذي تقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضان القادم 2023.

وقالت الفنانة عفاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " في ناس كتير أدوارها اتحذفت، يعني مش أنا بس، أنا ومعايا ابني اللي هو عمل شخصيته محمد مهران اللي عامل دور حسين، وسهر الصايغ اللي عامله دور خطيبة ابني، يعني أنا اللي سمعته إن الأدوار دي مش هتتعمل".

وتابعت: "كان المسلسل هيبقى رائع لو الأحداث تطورت بنفس الفنانين ونفس العائلات وفي خامة كبيرة المؤلف يكتب اللي هو عايزه، يعني توفى رب الأسرة المرحوم محمود الجندي، طب ما هي العائلة موجودة اللي هى سلوى محمد علي، وبنته وابنه دول موجودين، مش لازم يعني يتشال كل الأسرة، متتحذفش بكل الأحدث بالتفاصيل بتاعتهم، ده اللي أنا أقصده".

وأضافت: "كان نفسي يكمل بنفس العائلات عشان يبقى له طعم، إيه اللي حصل لأم حسين؟ لأم فلان، وهكذا، نفس الأسرة تفضل زي ما هي، زي بقية المسلسلات زي ليالي الحلمية، ما كانت العائلة هي هي كل سنة، بتكمل بتواصل، لكن هل غيروا حد في الأحداث مفيش، النجاح يستمد من استمرارية الأشخاص، اللي أنا شايفاه إن كل حاجة تكمل زي ما هي، العائلات ومشاكلها، كان هيبقى أحلى".

واستكملت: "أنا استشفيت وعرفت وسألت بعض الناس، مش الحاج أحمد السبكي مسألتوش ولا سألت المخرج ولا المؤلف، مسألتش حد فيهم، اللي أنا سمعته من ناس كتير، الأجزاء تغيرت، بدليل إن في ناس مضت، وإحنا محدش قالنا إنتوا فين؟، طالما مقالوش إنتوا فين، يبقى إحنا مش موجودين، أنا زعلان إن الدور راح، أنا زعلانة إن الدور تشال، لو اتصل بيا هيسعدني".

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفى كتبت عبر صفحتها الخاصة بوقع "فيسبوك": "كنت حاطة أمل كبير اشترك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، لكن محصلش، وأنا زعلانة ومحبطة، ليه كده يا حاج أحمد السبكي، ليه كده يا أستاذ أحمد عبد الله تغيروا القصة اللي الناس حبتها".

مسلسل "رمضان كريم 2" إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "رمضان كريم 1" عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، تﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالله، وبطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي، كريم الأبنودي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى محمد علي، ميدو عادل، شيرين الطحان، عمرو عبدالعزيز، ومحمد مهران وغيرهم.