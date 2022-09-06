بعد ميلاد إبنهما الثاني كريم.. “حياة عمرو يوسف” تخطف الأنظار بجمالها مع والدتها كندة علوش.. شاهدوا كيف كبرت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:57 مساءً - تصدرت الفنانة السورية كندة علوش الترند في الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها عن استقبالها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف لمولودهما الثاني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وبهذه المناسبة، أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول أحدث صورة جمعت الفنانة كندة علوش بإبنتها الأولى حياة عمرو يوسف.

وكانت كندة ثد نشرت تلك الصورة التي تجمعهمها في عيد ميلاد نجلتها الثالث مصحوبة بتعليق :”اليوم تبلغ ملكتي الثالثة .. حبي الذي لا ينتهي مصدر سعادتي .. بارك الله فيها.. اليوم حبيبتي صارت 3 الله يحفظها ويخليها ويخليلكن ولادكن”.

ورغم إخفاء “علوش” ملامج وجه إبنتها، إلا أنها تلقت الكثير من التعليقات المهنئة بعيد ميلادها فور نشرها لتلك الصورة، وقارن الجمهور بين شكل الطفلة في الصورة الأولى بصورة أخرى التقطت لها مع والدها عمرو يوسف في عيد ميلادها السابق. وتفاعلت مع المنشور الفنانة حنان مطاوع.

كندة علوش تكشف تفاصيل ولادة ابنها “كريم”

يُذكر أن الفنانة السورية كندة علوش، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، استقبالها لمولودها الثاني.

وشاركت كندة علوش صورة برفقة ابنها، وعلقت: “الحمدلله رب العالمين رزقنا بـ كريم عمرو يوسف.. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريبًا في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغيرًا وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”.

كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بابنهما “كريم”

واستقبلت كندة علوش عشرات الرسائل والتعليقات من الجمهور وزملائها النجوم لتهنئتها على قدوم طفلها الثاني “كريم”، وذلك بعد أن استقبلت ابنتها الأولى “حياة” من زوجها عمرو يوسف في عام 2018، وأخفت وقتها خبر حملها أيضاً، قبل تسريب صور لها في الشهور الأخيرة من الحمل، وتحرص كندة علوش مع عمرو يوسف على إبعاد تفاصيل حياتهما العائلية عن الأضواء، حيث تخفي وجه ابنتها عن الصور منذ ولادتها إلى الآن، وذلك قبل أن تخفي خبر حملها الثاني وتعلن بعد ولادتها اليوم للجمهور.

علوش وعمرو يوسف في فينيسيا بعد الولادة

وعلى الجانب الآخر، ظهرت الفنانة كندة علوش، بعد إنجابها طفلها الثاني كريم، وذلك بالعرض الخاص لفيلمها السوري “نزوح” المشارك في مسابقة آفاق إكسترا.

وظهرت “علوش” بوزن زائد، بصحبة صناع فيلمها الجديد “نزوح”، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم، كما ساندها زوجها النجم عمرو يوسف، وكان بين الحضور الإعلامية ريا أبي راشد، ومخرجة الفيلم سؤدد كعدان.

واختير “فيلم نزوح” للمخرجة سؤدد كنعان للمشاركة في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 79، المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر الجاري.

فيلم نزوح يشارك كندة علوش في بطولته الفنان سامر المصري، واستقبله الحضور في القاعة بعد انتهاء العرض بتصفيق حاد.

وحرصت كندة علوش على استدعاء زوجها النجم عمرو يوسف، الذي حرص على مرافقتها في العرض الخاص للفيلم، واستدعته للتصوير إلى جوارها، عقب انتهاء العرض، في لقطة رومانسية، وحرص عمرو يوسف على التقاط الصور لزوجته بهاتفه تعبيرًا عن سعادته بنجاحها.

وفي أخرى وهي ضع رأسها على كتفه، وفي ثالثة وهي تدعوه للوقوف معهم على السجادة الحمراء والتقاط الصور معه

وهذا المشهد بين كندة وعمرو، تداوله الجميع على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدين بالعلاقة المترابطة بين النجمين والزوجين كندة علوش وعمرو يوسف، ومعبرين عن إعجابهم الشديد بالحب والدعم والأمان الذى يتبادله النجمان، وخصوصًا بعد حديث كندة عن زوجها عمرو الذى أصر على حضورها المهرجان وشجعها لذلك وأنه أجل تصويره يوميين ليكون بجانبها لأنها تستمد القوة منه.

يعد ظهور عمرو وكندة هو الأول في مناسبة فنية منذ إعلانها استقبالهما الطفل الثاني، والذي أطلقا عليه اسم “كريم”.

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