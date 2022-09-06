هفرج عليك السوشيال ميديا.. هجوم شرس من طليقة الفيشاوي على داعية إسلامي شهير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:57 مساءً - أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الكثير من الجدل بعد مهاجمتها للداعية الإسلامي المصري مظهر شاهين بسبب تعليقه على الزواج وتصريحات الفنان الشاب محمد عطية عن المساكنة.

ونشرت الكامل تعليقاً عبر حسابها في «إنستجرام» علقت خلاله على تصريحات شاهين والتي قال فيها: “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران ديناً وهذا خبل وغباء”.

وردّت الكامل على تلك التصريحات قائلةً: “الأرض عليها 8 مليار إنسان تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب واسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك… مارس إنسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

مظهر شاهين يسخر من طليقة الفيشاوي:

وردّ مظهر شاهين ساخرًا منها قائلًا: “الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي “بحرقة” من غيرتها على البشرية، ورفضها للخراب والدمار… كدت أفقد الوعي أمام حرصها على إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوى ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام”.

وأضاف: وكيف سوّلت لي نفسي أن أنكر أديانًا وضعية يعتنقها أناس يعبدون البقر “السادة والمنقطة”، والنار “الملهلبة”، والفئران “الكيوت”؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين؟ وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش نافخ”.

وتابع: ياريت تعرفيني كيف أمارس إنسانيتي؟ وماذا يمنع في كلامي من أن يمارس الناس إنسانيتهم “بالحلال” وليس “بالمساكنة”، ولا أنتي عندك رأي تاني؟”.

واختتم مظهر شاهين ردّه مؤكدًا: “الدم غالي ومقدّس صحيح، لكن كيف يحترم الناس رائحة “الدم” وريحة “الفيلر” و”البوتكس” فايحة ومغطية عليها!؟”.

“بتهاجمني وللا بترفع مقاساتي”

من جانبها، فتحت السيدة ندى الكامل، النار على الداعية الإسلامي، مظهر شاهين وذلك بعدما انتقادها بطريقة فجة لإطلالتها وصورها المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، معقبة على إنتقاده لتفاصيل جسدها.

رسالة طليقة الفيشاوي للداعية الإسلامي:

وفي ختام الأزمة وجهت طليقة الفيشاوي رسالة لـ “مظهر” عبر ‘إنستجرام قائلة: “هو ده آخرك في الرد عليّ، بتتفنن في وصفي، وبعدين ما إنت ما شاء الله أهو واخد بالك من كل حاجة فيا ومركز أوي، ركز في نفسك يا أخ، ولو الفيلر والبوتكس هما اللي مغطيين على ريحة الدم، وإنك مش شامم غير ريحتهم تبقى مصيبة، إنك تسيب الحال والأحوال وترد عليّ، وبعدين متتكلمش عن النفخ، لأن اللي زيك واللي شبهك نافخنا من غير أي حاجة، وكمان مطهقنا في عيشتنا، سيبك من التمعن في جسمي ووصفه وركز في نفسك، وقوم من على الشلتة وبطل لت وعجن”.

وأضافت: “وبعدين انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي، ما تتوضا كده وتستغفر ربنا وتصلي لك ركعتين، بدل ما انت عامل فيها خبير تجميل، أو ترد عليا بالتي هي أحسن، زي ما المفروض ترد وبالحسنى، وتحترم نفسك وشغلتك”.

يُذكر أن الفنان عمر كمال، قد أثار حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها. وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.

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