منة فضالي تتعرض لإصابة تمنعها من الاحتفال بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:57 مساءً - كشفت الفنانة ” منة فضالي ” عن تعرضها لإصابة في ساقها استدعت بقائها في المنزل للراحة وهو الأمر الذي منعها من الاحتفال بعيد ميلادها لهذا العام والذي يوافق 4 سبتمبر .
فكتبت منة فضالي في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك موجهة الشكر لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها : ” حبيت أشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي زملائي وجمهوري أشكركم ” .
وتابعت متحدثة عن إصابتها : ” وأنا محتفلتش لإن رجلي مصابة وفي البيت للراحة .. أما بالنسبة للتورتة لكل اللي سألوني معلش السنة الجايو لو لينا عمر .. شكرا جدا للجميع ” .
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