نادية الجندي تُثير الجدل بإطلالة شبابية والجمهور.. شكلها في ثانوية عامة! – «شاهد»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها.

كانت نادية مرتديه لوك كاجوال مميز، خطف أنظار الجميع، فارتدت بنطلون صيفي مميز، وتوب قصير من اللون الأبيض، وكان التوب عاري من جهه أحد الكتفين.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من معجبيها، وتساءل عدد كبير من جمهورها عن سر رشاقتها، ووصفوا إطلالتها بأنها شبابية جعلتها تشبه بنات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن نادية الجندي أبهرت جمهورها ومتابعيها خلال الفترة الماضية بالعديد من الإطلالات المميزة التي نالت إعجاب جمهورها.

وكشفت نادية الجندي سر عن جمالها ورشاقتها، وأكدت أنها لم تجر أي عمليات تجميل، حيث قالت نصًا: “السهر ممنوع في حياتي ، كما أنني امارس رياضة الجري وأتناول الأطعمة بكميات محدودة ولكني أرفض الريجيم وأميل بشكل أكبر لممارسة الرياضة ” .

نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها مجددا: وايه المانع؟

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية الجندي خلال لقاءها في برنامج تفاعلكم عن الكثير من الأمور الشخصية وحياتها الفنية.

ردت نادية الجندي عن نيتها من الزواج مرة أخري فقالت ليه لأ، لو صادفني حب من رجل محترم، ويقدر عملي ايه اللي يمنع يعني؟.

أكدت نادية الجندي أن زواجها الأول كان من الفنان الراحل عماد حمدي وكان وقتها عمرها 15 عام فقط بينما كان عمره 60 عام وقتها.

صرحت الفنانة نادية الجندي أن ابنها اسمه هشام وليس نادر كما تدعى بعض الصحف، وأكدت أن الصور التي يتم نشرها على أنها نجل نادية الجندي هي صور لابنه من زوجته القديمة، ورغم أنها تغضب من تداول هذه الصور لكن نجلها لا يتأثر بذلك.

آخر أعمال نادية الجندي:

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل سكر زيادة الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر وظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكني في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا والسكن فيها.

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