كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات ” تويتر ” مجموعة من الصور لنجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وفاجئت كيم كارداشيان محبيها وجمهورها بإطلالتها و(اللوك الجديد) التي ظهرت به في الصور وتم نشرها على غلاف مجلة Interview .
حيث ظهرت كيم كارداشيان بشعر وحواجب باللون الأشقر مما غير كثيرا من ملامحها وجعلت بعض المتابعين لم يتمكنوا من التعرف عليها وظنوا أنها النجمة ” ليدي غاغا ” .
واعتمدت نجمة تليفزيون الواقع في هذا اللوك على كلا من الميك أب أرتست ” أريل ” ومصفف الشعر ” كريس أبلتون ” وملابس من تصميم (نورما كامالي وبالنسياجا وساينت لورنت وبوتيجا) واكسسوارات من جوتشي وتيفاني أند كو .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مش هي، دي ليدي غاغا ” .. كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور ب لوك جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.