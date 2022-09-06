” مش هي، دي ليدي غاغا ” .. كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور ب لوك جديد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات ” تويتر ” مجموعة من الصور لنجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وفاجئت كيم كارداشيان محبيها وجمهورها بإطلالتها و(اللوك الجديد) التي ظهرت به في الصور وتم نشرها على غلاف مجلة Interview .

حيث ظهرت كيم كارداشيان بشعر وحواجب باللون الأشقر مما غير كثيرا من ملامحها وجعلت بعض المتابعين لم يتمكنوا من التعرف عليها وظنوا أنها النجمة ” ليدي غاغا ” .

واعتمدت نجمة تليفزيون الواقع في هذا اللوك على كلا من الميك أب أرتست ” أريل ” ومصفف الشعر ” كريس أبلتون ” وملابس من تصميم (نورما كامالي وبالنسياجا وساينت لورنت وبوتيجا) واكسسوارات من جوتشي وتيفاني أند كو .