شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "طير بينا يا قلبى" على قناة ON الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة "ON" حصريًا على شاشتها، مسلسل "طير بينا يا قلبى"، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، الموافق 12 سبتمبر، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

"طير بينا يا قلبى" من بطولة عدد من النجوم ومنهم ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محى الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.