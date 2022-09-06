شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يرتدى ألوانا جذابة فى شوارع فينيسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفنان التوسنى ظافر العابدين لجلسة تصوير جديدة فى شوارع فينيسيا، خلال مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته المقامة حالياً، حيث ظهر ظافر بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، وظهر العابدين بالشنب لأول مرة، مرتدياً قميصا صيفيا ذى ألوان جذابة، ونظارة شمسية، ليؤكد أنه يحضر لعمل فنى جديد خاصة بعد ظهوره بالشنب لأول مرة للجمهور.

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد بمهرجان فينيسيا خلال دورته المقامة حالياً، والتى بدأت فعاليتها الأربعاء الماضى، مثلما ظهر على الريد كاربت الخاصة بفعاليات المهرجان، سواء ممن حضروا منذ اليوم الأول خلال الافتتاحية أو بعدها على مدار الأيام الماضية، مثلما يظهر خلال الصور التالية التى نرصد فيها توافد ظافر العابدين بشكل مختلف.

كما حضر من النجوم المصريين والعرب، كل من النجم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، كما حضرت الفنان التونسية درة، بالإضافة لعدد من الفنانين الآخرين.