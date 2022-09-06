شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تطرح كليب أغنيتها الجديدة "دوشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة آية عبد الله، كليب أغنيتها الجديدة "دوشة" عبر قناتها على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع مودى منير.

وتقول مطلع الأغنية:

دوشة دوشة دوشة

قلبي عامل دوشة دوشة دوشه عقلي زن

وروشة روشة روشة عمال يفكر فيك ليل ويا نهار

اهدي طب ما تهدي نفسي ارتاح

واهدي واهدي واهدي يا سيدي حن بقي وارضي وارضي

تعالي هنا يا جميل ده انا قلبي بينهار

يا عم العسل والسكر.. يا مسيطر علي قلبي و اكتر

حس بحالي ده انا متدهور.. وبسهر اعد نجوم الليل

اهدي علينا كده براحه قلبي انا دايب بصراحة

متخليش بينا مساحة قلبي ع الجمال ده قتيل.



آية عبد الله

وسبق وطرحت آية عبد الله، أغنية "لو تعرف" جمعتها بالمطرب كريم فتحى، وهى من كلمات حسان الرفاعى وألحان كريم فتحى ومحمود فتحى، توزيع إسلام الحسن وإخراج أحمد سعد.

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.