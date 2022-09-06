شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينهى أزمته الخاصة بأغنية "ألف ليلة وليلة" مع جمعية المؤلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، عن انتهاء أزمة الفنان عمر كمال، الخاصة بأغنية "ألف ليلة وليلة" للفنانة الراحلة أم كلثوم وكلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى، وذلك بعد سداده حقوق الأداء العلنى للأغنية لاستخدامها فى أغنيته الجديدة خلينا سهرانين، كما التزم عمر كمال بدفع مبلغ 50 ألف جنيه تنفيذا للحكم الصادر ضده لاستخدامه حقوق أغنية "قولوا سماح" للفنان تامر عاشور بدون وجه حق فى إحدى أغنياته، علما بأن أغنية "قولوا سماح" من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال.

حضر جلسة النقاش مع عمر كمال التى عقدت خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية كلا من الشاعر فوزى إبراهيم أمين عام الجمعية والشاعر مصطفى مرسى والشاعر عمر الجبيلى والملحن مصطفى عوض والملحن حسن إش إش والملحن شريف حمدان والشاعر محيى حوار والملحن ماجد عرابى.

كان عمر كمال، اقتبس لحن وكلمات أغنية أم كلثوم، فى أغنيته الجديدة "خلينا سهرانين"، إذ غنى مقطع: