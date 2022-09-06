شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى ومحمد رمضان يعقدان جلسات عمل مكثفة من أجل مسلسل "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسليهما "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وهو قصة محمد سامى وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، حيث انتهى محمد سامى من كتابة أغلب حلقات المسلسل.

ورشح المخرج محمد سامى عددا من الأبطال سيتم التعاقد معهم من قبل شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدى، وسيتم الإعلان عن أسمائهم الفترة المقبلة، مع الإعلان عن التحضيرات المبدئية للعمل، كما انتهى سامى من معاينة جميع أماكن التصوير، حيث من المقرر البدء فى تصوير المسلسل الشهر المقبل عقب الانتهاء من كل تفاصيل المسلسل.

محمد رمضان قدم مسلسل "المشوار" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، وندى موسى، أحمد صفوت، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد ياسني وحسام على، وإنتاج ميديا هب.