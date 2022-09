شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حاد لفيلم "The Banshees of Inisherin" بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت استديوهات "Searchlight Pictures" مع طرح فيلميها "Nomadland" و"Birdman" الحصول على العديد من الجوائز العالمية، ويتوقع موقع variety، أن يكون للاستوديو نصيب من جوائز الأوسكار بسبب فيلم "The Banshees of Inisherin" بطولة كولين فاريل وإخراج مارتن ماكدونا هذا العام والذي يعرض في مهرجان فينيسيا.

واستقبل جمهور مهرجان فينيسيا الممثل كولين فاريل والمخرج مارتن ماكدونا، عرض فيلم " The Banshees of Inisherin" بالكثير من التصفيق و مازاد هذا الترحيب هو اقتراب الممثل فاريل من المعجبين، حيث حرص على أن يلتقط الصور معهم والتوقيع لهم، وحسب ما ذكر على موقع variety فإن فيلم " The Banshees of Inisherin" يبدو أنه مرشح قوى في المهرجان و يمكن أن يأخذ فاريل جائزة أفضل ممثل لهذا العام بفضل هذا الفيلم.

يقدم فيلم " The Banshees of Inisherin" قصة صديقان (فاريل و جليسون) والذين ينهون صداقتهم فجاة والذي يترك أثر كبير في في حيهم الريفي الذي يعيشون فيه، ويشارك في هذا العمل الممثل برندان جليسون و الممثلة كيري كوندون، وكان آخر الأعمال التي شارك بها الممثل فاريل هو فيلم "Thirteen Lives" والذي صدر هذا العام في 29 من يوليو2022.

ويضم مهرجان فينيسيا هذا العام العديد من الأفلام التي تنافس بعضها كفيلم "The Whale" لدارين ارنوفيسكي و فيلم " Tár" للمخرج تود فيلدمان والممثلة كيت بلانشيت، ومن المفترض أن يطرح فيلم " The Banshees of Inisherin" في جميع دور العرض يوم 21 أكتوبر المقبل.