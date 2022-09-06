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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مفاوضات شاكيرا وبيكيه حول حضانة أطفالهما يمكن أن تصل للمحكمة والان مع تفاصيل الخبر
ونقل موقع thenews عن المصور جوردى مارتن، في برنامج Socialite، قوله: "من المحتمل جدا أن ينتهي الأمر بالاثنين في مواجهة بعضهما البعض في المحكمة"، وأضاف أنه "لا توجد اتفاقية تنظيمية أو أى نوع من الاتفاق بين بيكيه وشاكيرا"، موضحا أنه اتصل بأحد مكاتب المحاماة المعنية وأكدوا له أنه "لا يوجد اتفاق" بين الطرفين في الوقت الحالي.
شاكيرا وبكيه
ووصفت مجلة HOLA الإسبانية الصور التى نشرتها بالحصرية للنجم الإسباني وهو يتجول رفقة كلارا تشيا مرتديا بدلة وهي ترتدي فستانا، وأوضحت المجلة الاسبانية أن الصور التقطت للثنائي خلال حضورهما زفاف أحد أصدقاء بيكيه ويدعى، ألبرت بيدريت، حيث لم يخف بيكيه وقوعه في حبها واحتضنها خلال سيرهما سويا، كما وصلا الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما بعضا ويتشاركان الابتسامات.