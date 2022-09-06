شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مفاوضات شاكيرا وبيكيه حول حضانة أطفالهما يمكن أن تصل للمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الخلاف بين شاكيرا وجيرارد بيكيه، لم يقف عند حد الانفصال، حيث لا تسير المفاوضات بين الاثنين على ما يرام حول اتفاق بعيد المدى بشأن حضانة الأطفال يمكن أن ينتهى به الأمر في المحكمة، وحسب ما نشره موقع marca، يود الزوجان البارزان تجنب هذا السيناريو، لكن يبدو أن الطريقة الوحيدة لحل نزاعهما الحالى هي المحكمة، حيث قال مصدر "من المحتمل جدًا أن ينتهي الأمر بالاثنين في مواجهة بعضهما البعض في المحكمة".

ونقل موقع thenews عن المصور جوردى مارتن، في برنامج Socialite، قوله: "من المحتمل جدا أن ينتهي الأمر بالاثنين في مواجهة بعضهما البعض في المحكمة"، وأضاف أنه "لا توجد اتفاقية تنظيمية أو أى نوع من الاتفاق بين بيكيه وشاكيرا"، موضحا أنه اتصل بأحد مكاتب المحاماة المعنية وأكدوا له أنه "لا يوجد اتفاق" بين الطرفين في الوقت الحالي.



شاكيرا وبكيه

. وكانت صحيفة إسبانية نشرت أول صور واضحة الملامح والتفاصيل لصديقة جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة ، كلارا تشيا مارتي، خلال تجولهما في أحد الأماكن العامة، حيث ارتبط بها بعد انفصاله الرسمي عن المطربة الكولومبية شاكيرا منذ حوالي شهرين