شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم فى إطلالة صيفية مبهجة مع هشام ماجد وأصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن صور جديدة لها، حيث ظهرت بإطلاله صيفية على البحر برفقة الفنان هشام ماجد وعدد من أصدقائها، وبدت إيمى فى محاولة للاستمتاع بحياتها قبل انتهاء فصل الصيف.



ايمي سمير غانم برفقة صديقتها



ايمي سمير غانم وهشام ماجد واصدقائها



ايمي سمير غانم علي البحر برفقة صديقاتها



ايمي سمير غانم في اطلاله صيفية



ايمي سمير غانم وصديقاتها



ايمي سمير غانم

وكانت النجمة إيمى سمير غانم أعربت - فى وقت سابق - عن حنينها واشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها دائما تتذكرهم.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها الراحلين، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "بابي ومامي بفكر فيكوا ليل نهار، بحبكوا للابد و في قلبي و صوتكوا في وداني و صورتكم قدام عيني وأنا صاحية و أنا نائمة الله يرحمكم و يصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله".

إيمى سمير غانم

وسبق وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على إنستجرام، دون التعليق بأى شىء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".