شكرا لقرائتكم خبر عن عضلات مفتولة.. مصطفى شعبان يستعد من داخل الجيم لـ"بابا المجال".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفورمة رياضية وجسد ممشوق وعضلات مفتولة يستعد النجم مصطفى شعبان لمسلسله الجديد "بابا المجال"، المقرر أن ينافس من خلاله فى دراما رمضان 2023 من داخل إحدى صلات الجيم، ويبدو أنه سيجسد دورا يحتوى على مشاهد أكشن بالمسلسل تحتاج إلى الفورمة الرياضية

.ومسلسل "بابا المجال" هو التعاون الثانى بين المخرج أحمد خالد موسى ومصطفى شعبان وياسمين رئيس، خاصة أن هناك كيمياء تجمعهم، لاسيما أنهم قدموا مسلسلاً ناجحاً العام قبل الماضى، وهو ما دفعهم لتجديد التعاون بينهم، ويستمر مخرج العمل أحمد خالد موسى فى المضى قدماً فى ترشيح باقى فريق الممثلين للمسلسل والتعاقد معهم تباعاً، حيث تم وضع قائمة بأسماء الممثلين من المقررأن يتم العلان عنهم فور التعاقد مباشرة.

مصطفى شعبان

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.