"يرفض تعدد الزوجات ويدعم المساكنة وفسخ خطوبته".. معلومات عن محمد عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار الفنان محمد عطية نجم برنامج "ستار أكاديمي"، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية القليلة، برأيه في الزواج، وحياته الشخصية وأمور أخرى منها تخص المرأة.

وقال عطية، ببرنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: "أنا تعلمت بمدرسة أزهرية، ودرست الإسلام 16 سنة من حياتي، والمذهب الشافعي كان تخصصي، والدراسة في الأزهر قوتني في اللغة العربية جدا"

وأضاف: "فيه حاجات كتير صعب أتقبلها، زي القتل باسم الدين وتعدد الزوجات، ومن يريده ينفذه، لكنه بالنسبة لي مرفوض".

وحول فكرة إن قرار الطلاق يكون بيد المرأة، فقال: "الموضوع أبسط من كدة.. أنا قولت لكل اللي ارتبطت بيهم لو حسيتي انك ما بقيتيش تحبيني امشي، وده سبب كافي بالنسبة لي".

وعن مسألة الزواج في حياته، فأوضح: "أفضل الزواج المدني، وأتزوج على حسب الشخصية نفسها أيا كانت ديانتها (إسلامي، مسيحي)، المهم يكون الشخص اللي قدامي إنسانة، ده لو أنا اتجوزت.. لأن الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا؟".

وتابع: "الأنسب أتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق في الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ".

وأضاف: "مستحيل أتجوز واحدة لأني شفتها وعجبتني فاروح أتقدم لها ونعيش مع بعض ونخلف، لأن الجواز مسؤولية كبيرة جدا".

وفي هذا التقرير نستعرض معلومات عن الفنان محمد عطية:

- محمد عطية مواليد 16 يوليو 1983.

- درس في جامعة القاهرة.

- شارك في برنامج "ستار أكاديمي" 1.

- سافر إلى لبنان ليكمل مسيرته في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي".

- وقع عقد مع شركة "ستار سستم" وكان مديرها "أمين أبي ياغي" فأصدر له أول ألبوم بعنوان "أنا الحبيب".

- شارك عام 2005 في أول عمل سينمائي له وهو فيلم "درس خصوصي".

- شارك في فيلم "عليا الطرب بالتلاتة".

- شارك في المسلسل الكويتي "حكايات يا كل الناس"، بطولة بشار الشطي، صلاح الملا، فاطمة الصفي.

- الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلق عليها: "حب"

- محمد عطية وميرنا الهلباوي، انفصلا في يوليو 2021، وأعلنت "ميرنا" عن ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، لكن ظلت علاقتهما جيدة حتى أن ميرنا احتفلت بعيد ميلاده، ثم عادا مجددًا في أول أغسطس من نفس العام.

- علّقت الإعلامية ياسمين عز، على تصريحات الفنان محمد عطية، حول تفضيله المساكنة على الزواج، وقالت ياسمين، في برنامجها "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "لما بتكلم عن حاجة الدين قال عليها مش بيهمني حد، بقول وأنا قلبي جامد وفي قلبي بطيخة صيفي، إحنا ملناش دعوة بكريستيانو رونالدو وجورجينا والناس اللي بره اللي بيخلفوا وهما لسه بيحبوا بعض، وبعدين نلاقيها بتتجوز وهي في الفرح حامل، ده مش عندنا خالص وملناش دعوة بيه وربنا يحاسب كل حد".

- أضافت: "مفيش حاجة اسمها مساكنة، معرفش مين اخترع الاسم ده، يعني إيه مساكنة! ده اسم غلط، السكن هو الزوج والزوجة بعقد شرعي، لكن مساكنة دي تجميل للأمور وبس، ده غلط ومش مقبول ومرفوض في مجتمعنا، وده بيقلل من المرأة، الجواز بيغلي المرأة لأن في مجهود بيتعمل عشانك.. اتقوا الله وبلاش نقول تصريحات زي دي، لو عندك قناعات كده خليها لنفسك وبلاش تقولها على العلن لأن في ناس مستنية تصريح زي ده عشان تعمل زيّك".

- استقبل محمد عطية عدة أسئلة من جمهوره عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، ومن بين الأسئلة التي استقبلها عطية "والدتك محجبة وأكيد هي ضد أفكارك.. إزاي بتتخطوا الخلاف ده؟"، وكتب في رده على السؤال "ده اللي بحاول اشرحه دايما: إن مفيش حد مطالب أنه يتبع فكر أي شخص، كل المطلوب منك أن تتقبل الشخص، أمي متقبلاني رغم الخلاف الفكري بينا، عقولنا مش زي بعض وما تراه مقنع يراه غيرك تافه، في النهاية التقبل هو أفضل حل للتعايش مع كل الاختلافات اللي في الكوكب"

- ووجه له متابع سؤال آخر: "لو ليك أخت توافق أنها تعيش مع راجل بدون زواج على اثر أفكارك اللي مقتنع بيها؟.. ورد عطية "هو احنا ليه بنتعامل مع المرأة على أنها أحد ممتلكات الرجل هو من يقرر ماذا تفعل؟ سؤالك أصلا بيتعارض مع مبدأ المساواة اللي بتكلم عنه؟ انت اختك بتختار انت إيه وما تعملش إيه؟ المرأة لديها عقل مثل عقلك يستطيع اتخاذ قراراته بنفسه وتحمل نتيجة أخطائه"

- ورد عطية أنا مقلتش إنه بدعة قلت انه تم اختراعه بسبب الزراعة وده حقيقة موثقة من ناحية الانثروبولوجيا وفي مراجع تاريخية كتير بتوثق الكلام ده من ضمنها أو أشهرها أصل العائلة والملكية الخاص والدولة لفريدريك أنجلز.

- أخر أغاني محمد عطية أغنية "ترقص"، التي طرحها فبراير الماضي، عبر قناته بـ يوتيوب، بينما أخر كليباته كليب "حكاية جديدة".

- دافع الفنان محمد عطية عن كليب "مافيا" للفنان محمد رمضان، والهجوم الذي تعرض له الأخير بعد طرحه في 2019.

- وقال محمد عطية في تغريدة، عبر موقع "تويتر"،: "عادي إن محمد رمضان يعمل أغنية تعجبني، وعادي إني أقول ده عادى برضه إني أسمع بعدها رحمانينوف، وأشوف بعدها فيلم لإسماعيل يس وأقرأ بعدها لبرتراند راسل طالما كل دول بيبسطوني، الادعاء قدام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أثر على الناس، انبسطوا يا جماعة واعملوا اللي يريحكم".