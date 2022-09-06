ليلى زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور.." بموت فيكي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى في الصور بإطلالة كلاسيكية بيضاء وخطفت أنظار جمهورها بأناقتها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :"قمر، ماشاء الله عليكي، ربنا يحميكي ويحفظك، حلوة وزي القمر يا لولتي، بحبك جدا، أنتي بالنسبالي حاجة مهمة جدا في حياتي، بحبك جدا يا ليلى، بموت فيكي".

وأعلنت الفنانة ليلى أحمد زاهر إصابتها بمتحور "أوميكرون"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وذلك أغسطس الماضي.

وكتب ليلى أحمد زاهر: "أنا عايزة أشكر كل حد خد من وقته دقيقة وبعتلي وفرحني في عيد ميلادي وخصوصًا الفانز بجد أنا كنت ببذل كل جهدي إني أشوف كل الفيديوهات اللي إنتوا عاملينها ومافوتش ولا فيديو حقيقي أنا بحب كل حاجة بتعملوهالي وأصلا إنتوا أي حاجة منكم حلوة بجد شكرًا قوي على مجهودكم الكبير إنتو عندي حاجة كبيرة ومهمة قوي".

وتابعت: "كان نفسي النهاردة أكون بحتفل مع أهلي وأصحابي بس للأسف أنا إيجابي أوميكرون ودي تالت مرة مرتين كورونا والمرة دي أوميكرون بس الحمد لله أكيد متضايقة وتعبانة أكتر مرة بس ادعولي أخف بسرعة وبحبكم قوي شكرًا من قلبي

جدير بالذكر أن ليلى تشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه، كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.