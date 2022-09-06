"أنا زعلانة ومحبطة" استبعاد عفاف مصطفى من مسلسل "رمضان كريم2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبرت الفنانة عفاف مصطفى عن حزنها لاستبعادها من الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت عفاف مصطفى: "كنت حاطة أمل كبير اشترك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، لكن محصلش، وأنا زعلانة ومحبطة، ليه كده يا حاج أحمد السبكي، ليه كده يا أستاذ أحمد عبد الله تغيروا القصة اللي الناس حبتها".

مسلسل "رمضان كريم 2" إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "رمضان كريم 1" عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، تﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالله، وبطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي، كريم الأبنودي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى محمد علي، ميدو عادل، شيرين الطحان، عمرو عبدالعزيز، ومحمد مهران وغيرهم.