لميس الحديدي توجه رسالة لـ رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها، التي توافق اليوم 6 سبتمبر الجاري.

ونشرت الحديدي صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :"وحشتيني أوي، وحشتينا أوي يا جوجو، عيد ميلادك مش بنتجمع فيه زي زمان، بس بندعيلك ودايما فاكرينك".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".