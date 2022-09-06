فن ومشاهير

لميس الحديدي توجه رسالة لـ رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها، التي توافق اليوم 6 سبتمبر الجاري.

ونشرت الحديدي صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :"وحشتيني أوي، وحشتينا أوي يا جوجو، عيد ميلادك مش بنتجمع فيه زي زمان، بس بندعيلك ودايما فاكرينك".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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