هند عبد الحليم تدعو لوالدتها بالشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة لها مع والدتها، ودعت لها بالشفاء، اليوم الثلاثاء.

"هند" علّقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أمي ويخليكي لينا ويديكي الصحة يارب".

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم فيلم "11:11" مع النجوم: غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومعتز هشام ونور إيهاب وغيرهم، من تأليف ياسر عبدالباسط وإخراج كريم أبو زيد في أول تجربة إخراجية له في السينما، وإنتاج أيمن نجيب، وتوزيع داخلي هشام عبد الخالق.

كما شاركت هند عبد الحليم في العام 2022، بفيلم "جدران" من الأعمال الأصلية لمنصة واتش إت watch it، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، وفراس سعيد وغيرهم، من تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.