إيمي سمير غانم تنشر صورا لها على شاطئ البحر.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورا جديدة لها ظهرت خلالها على شاطئ البحر.

"إيمي" ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مع أصدقائها وبينهم الفنان هشام ماجد وزوجته نيبال علي.

وعلّقت "إيمي" على الصور، قائلة: "بحبكم جميعا يا حبايبي".

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" في رمضان عام 2019، مع النجوم: سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، وملك قورة وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد المحمدي وأحمد محيي، إﺧﺮاﺝ وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع.