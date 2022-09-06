استبعاد هذه الفنانة من الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم .. وتعلق : ” زعلانة ومحبطة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - كشفت الفنانة ” عفاف مصطفى ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن استبعادها وعدم وجود شخصيتها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل (رمضان كريم) .

ووجهت عفاف مصطفى رسالة عتاب ولوم إلى صناع العمل، المنتج ” أحمد السبكي ” والمؤلف ” أحمد عبد الله ” بسبب عدم مشاركتها في (رمضان كريم 2) .

فكتبت قائلة : ” كنت حاطة أمل كبير اشترك في الجزء التاني من مسلسل ( رمضان كريم ) لكن محصلش وأنا زعلانة ومحبطة .. ليه كده يا حاج أحمد السبكي، ليه كده أستاذ أحمد عبد الله تغيروا القصة اللي الناس حبتها ” .

يذكر أن المنتج أحمد السبكي كان قد أعلن منذ أيام عن بدء التجهيز للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم تمهيدا لعرضه في رمضان 2023 والذي كان قد حقق الجزء الأول منه نجاحا جماهيريا كبيرا وتم عرضه في عام 2017 .

وشارك في بطولة الجزء الأول كلا من الفنانين : سيد رجب وروبي وريهام عبد الغفور وشريف سلامة ومحمد لطفي والفنان الراحل محمود الجندي ونجلاء بدر وسلوى عثمان وصبري فواز وأحمد صيام وغيرهم .. ومن إخراج سامح عبد العزيز .