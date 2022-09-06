فنانة شهيرة تضع وشما بإسم ” أدهم نابلسي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - قامت الفنانة السورية ” إنجي خوري ” بنشر صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام أثارت حالة من الجدل والانتقادات ضدها من جانب المتابعين .
وظهر في الصورة إصبع إنجي خوري وهي تضع وشما عليه بإسم ” أدهم ” باللغة الإنجليزية .. وأشارت في تعليقها عليها لحساب الفنان الأردني المعتزل ” أدهم نابلسي ” .
وانتقد عدد من المتابعين تصرف الفنانة السورية تجاه أدهم نابلسي وطالبوها بالإبتعاد عنه .. فجاء من بين التعليقات : “اتركيه بحاله تايب الزلمي” و “والله لو وشمتي إسمه ع جبينك مش رح يعبرك”” .
وكانت إنجي خوري قد أعلنت في مقطع فيديو لها في وقت سابق عن رغبتها في الارتباط بأدهم نابلسي وأنها في حال حدوث ذلك سترتدي الحجاب وتعلن توبتها .
فقالت : ” تعرفوا إذا أدهم النابلسي بيتزوجني أنا بتحجب وبلبس خمار وأروح أصلي وبتوب وما راح استخدم التليفون حتى، بس يتزوجني .. يؤبرني ما أجمله، أدهم تقبل تتزوجني ” .
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