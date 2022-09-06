” إبنك شبه أخوك ” .. نجلي أحمد سعد يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - نشر الفنان ” أحمد سعد ” صورة جديدة له تجمعه بأبنائه (جودي وأحمد) في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام . وظهر أحمد سعد في الصورة برفقة أبنائه من داخل سيارته، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن حبه الكبير لأبنائه وفخره بهما . فكتب الفنان المصري في تعليقه : ” أولادي أحبابي أصحابي أنا فخور بيكو جدا .. وبحبكم جدا جدا يا مصدر إلهامي .. الكون كله شايف إنكو أولادي وأنا شايف الكون فيكو ” . وتابع أحمد سعد : ” وطبعا مش هنجيب سيرة لولا الصغيرة عشان دي نعملها قريبا بوست لوحدها .. يا رب يخليكو .. مفيش حد عنده أولاد ذيكم ويبات يوم فقير ” . ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين انهالوا بتعليقاتهم داعيين للفنان أحمد سعد ولأبنائه بالسعادة الدائمة . فيما أشار بعض المتابعين إلى أن نجل أحمد سعد يشبه إلى حد كبير شقيق والده الفنان ” عمرو سعد ” .

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