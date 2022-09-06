شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رجاء الجداوى.. حكاية صداقة رجاء ودلال عبد العزيز وميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجمة الراحلة رجاء الجداوى، حيث إنها من مواليد 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية، لقبت بملكة الأناقة، وكانت النجمة رجاء الجداوى، تجمعها صداقة سنوات طويلة بين دلال عبد العزيز وميرفت أمين، حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام.

وعام 2011 قدم الثنائى ميرفت أمين ودلال عبد العزيز برنامجا تليفزيونيا باسم "مساء الجمال مع ميرفت ودلال"، وفى إحدى الحلقات استضفا رجاء الجداوى، وفى مشهد فى البرنامج تحدث الثلاثة عن سلسلة يرتدونها ولكن بعد رحيل ضلعى مثلث الصداقة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى سوف تظل السلسلة شاهدة على صداقة الثلاثى.

وقالت الراحلة رجاء الجداوى: "إحنا 3 تملى 3 ونزعل أوى لو بقينا 2 والسلسلة دى على قلبى دائمًا وهى فكرة دلال عبد العزيز جبتها لينا فى عيد الحب وعملتها لينا إحنا الثلاثة ربنا ما يفرقش بينا أبدًا وفيها عين زرقاء فى النص وعبارة عن قلب مكتوب أول حروف من أسماءنا ولو واحدة لبستها والتانية مش لبساها الكل يفتكر بنلبسها سوا".



رجاء الجداوى



ميرفت و دلال

ورجاء هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، فكأنها ورثت العرق الفني منها، رغم أنها بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.

وبدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

شاركت مع العديد من النجوم في الكثير من الأفلام أبرزها "إشاعة حب، عصابة حمادة وتوتو، حدوتة مصرية، البيه البواب، حنفي الأبهة، السلم والثعبان، تيمور وشفيقة، بوبوس، بنات العم، تؤام روحي"، كما قدمت للتلفزيون "أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، بلاغ للنائب العام، العائلة، اللص الذي أحبه، الرجل الآخر، عائلة الحج متولي، حكايات زوج معاصر، مبروك جالك قلق، جراند أوتيل، عوالم خفية، طلعت روحي"، ما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، منها "الواد سيد الشغال، الزعيم".

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.