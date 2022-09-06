شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رفض هارى ستايلز الوقوف بجانب أوليفيا وايلد على السجادة الحمراء بفينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات الكاميرات النجم هارى ستايلز، وهو يرفض الوقوف بجانب صديقته أوليفيا وايلد على السجادة الحمراء قبل العرض الخاص لفيلمهما "Don't Worry Darling"، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى، ويشير تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن سبب ابتعاد الثنائى عن بعضهما فى الصور يعود إلى بذل قصارى جهدهما لإبقاء علاقتهما الرومانسية بعيدة عن دائرة الضوء خلال المسار الترويجى للفيلم الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تنفيذ هذا المبدأ، فقد التقط الصور ومقاطع الفيديو التى انتشرت سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعى التى تظهر هارى ستايلز، وهو يرفض الوقوف بجانب صديقته أوليفيا وايلد، فى العرض الأول لفيلم " Don't Worry Darling" فى مهرجان فينيسيا السينمائى، ليلة الاثنين.



ابطال فيلم Don't worry darling

وفى مقطع شاركه المعجبون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر هارى الذى يلعب دور البطولة فى الفيلم من إخراج أوليفيا، وهو يرفض بأدب طلبًا من أحد أعضاء فريق الإخراج لتبديل المواقع على السجادة الحمراء، ويُظهر الفيديو أوليفيا وهارى ورفاقه وهم يصطفون لالتقاط صورة جماعية أمام كاميرات العالم، حسبما ورد في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

شوهد هارى وهو يقف بين النجمتين المشاركتين فى العمل، جيما تشان، وسيدني تشاندلر، قبل أن يشير له أحد الموظفين للتحرك للوقوف بجانب أوليفيا، لكن يبدو أن هارى رفض وبقى فى موقعه بين زملائه النجوم.

وكانت هناك تقارير متضاربة حول الجدول الزمني لانفصال أوليفيا عن زوجها السابق جيسون سوديكيس، الذى تشاركه طفلين، وعندما بدأت علاقتها الجديدة مع هارى، تم تأكيد شائعات عن قصة حب هارى وأوليفيا عندما شوهدوا وهم يمسكون بأيديهم في حفل زفاف وكيل أعماله في مونتيسيتو، فى كاليفورنيا، يوم 3 يناير 2021، مما أثار الدهشة حول السرعة التي مرت بها.

ومنذ ذلك الحين نادرًا ما ظهر الزوجان معًا أو تحدثا عن علاقتهما، حيث يقال إن علاقتهما الرومانسية كانت حافزًا لخلاف مشاع بين أوليفيا، وفلورنس بوج.