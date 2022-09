شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير تجمع بينيلوبى كروز وفريق عمل On The Fringe بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين فريق عمل فيلم On the Fringe، أثناء خضوعهم لجلسة تصوير ترويجية فى مهرجان فينيسيا، حيث حضر كل من الممثلة بينيلوبي كروز، لويس توسار ، والفارو لونجوريا و مخرج الفيلم خوان دياجو.

ويعرض الفيلم حكاية محامي يحاول أن يوازن بين العديد من قضايا الإخلاء المختلفة ومسئوليات أسرته، ويعد الفيلم هو ثاني فيلم للمثلة بينيلوبي كروز يترشح في مهرجان فينيس و في ذات العام، حيث حضرت الممثلة على السجادة الحمراء في 4من سبتمبر مع طاقم عمل " L’immensità".

ويعد On the Fringe هو ثاني فيلم للمثل لويس توسار يطرح هذا العام بعد فيلم " Code Name: Emperor" في 18 من مارس الماضي ويعرض الفيلم حياة عميل الاستخبارات لويس توسار حينما يطلب منه أن يقوم بتجريم سياسي نظيف فأنه يجد نفسه في حرب مع نفسه فهو يعيش بسلام ولكي يخطو خطوة كتلك يمكن أن تقلب كل شيء عليه.

ويعرض خلال مهرجان فينيسيا لهذا العام العديد من الأفلام القوية مع ممثلين كبار وهناك منافسة شديدة تجمعهم خاصة فيلم "The Whale" للممثل بريندن فرازر وفيلم "Tár" للمخرج تود فيلدمان والممثلة كيت بلانشيت.

وبدأت فعاليات مهرجان فينيسيا في 31 من أغسطس الماضي وكان فيلم "White Noise" هو فيلم الافتتاح من إخراج نواه بومباخ، ومن بطولة آدم درايفر، ومن المفترض أن تظل فعاليات المهرجان حتى اليوم 10 من سبتمبر.



بينيلوبي كروز



بينيلوبي كروز وفريق عمل الفيلم