شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تكشف اسم مولودها وتتحدث عن آراء عائلتها السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية جينيفر لورانس على غلاف عدد أكتوبر 2022 من مجلة فوج، وهذه هى إحدى المقابلات الأولى التى تجريها الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، منذ أن أنجبت طفلها فى فبراير 2022، وهذا هو الطفل الأول لجنيفر وزوجها كوك مارونى.



جينيفر تتصدر غلاف فوج

تحدثت فى مقابلتها عن السياسة وآراء عائلتها السياسية وعن كونها أما أيضا وغير ذلك، وعن اسم ابنها ومن أين جاء الاسم وعن جنسه والذى كشفت عنه لأول مرة، قالت "هو صبى لقد سميته ساى، على اسم الرسام الأمريكى فى فترة ما بعد الحرب ساى تومبلى، وهو أحد الفنانين المفضلين لدى مارونى".



جينيفر لورانس في جلسة تصوير جديدة

وعن الوقوع فى حب الأمومة: قالت جينيفر "فى صباح اليوم التالى للولادة ، شعرت أن حياتى كلها قد بدأت من جديد والآن هو اليوم الأول من حياتى.. كما أننى وقعت فى حب جميع الأطفال فى كل مكان.. ولا أستطيع ان أسمع طفلًا يبكى".

وفيما يتعلق بآراء عائلتها السياسية وأهمية أن تكون سياسيًا، قالت جينيفر لورانس "لقد عملت بجد فى السنوات الخمس الماضية لأسامح والدى وعائلتى وأحاول أن أفهم الأمر حياتهم مختلفة لقد حاولت تجاوزها ولا يمكننى فعل ذلك.. أنت تعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.. عليك أن تكون سياسيًا.. إنه أمر مريع للغاية.. فالسياسة تقتل الناس".



جينيفر لورانس

وحول وجود آراء سياسية خاصة بها تختلف عن الأسرة، قالت لورانس: "إنه يكسر قلبى لأن أمريكا كان لديها الاختيار بين امرأة وعبوة من المايونيز.. لا أريد التقليل من شأن عائلتي، لكنني أعلم أن الكثير من الناس في وضع مماثل مع أسرهم، وهو كيف يمكنك تربية ابنة منذ الولادة وتعتقد أنها لا تستحق المساواة؟ كيف؟".