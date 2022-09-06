شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى مينا مسعود فى مصر لتصوير المشاهد الأخيرة من "فى عز الظهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجم المصرى العالمى مينا مسعود تصوير مشاهد فيلمه المصرى الجديد "فى عز الظهر" بالقاهرة، حيث يصور المشاهد الأخيرة من العمل الذى توقف عدة أشهر وتم استئنافه الشهر الماضى فى تركيا، حيث صورت أسرة الفيلم عددا من المشاهد هناك قبل استكماله فى القاهرة على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد بعد أسبوعين تصوير.

فيلم "فى عز الظهر" يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور احداث الفيلم في اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

وكان آخر أعمال مينا مسعود فيلم " The Royal Treatment" الذى عرض يوم 20 يناير الماضى، وتدور قصة الفيلم حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، عندما أتيحت لـ إيزابيلا وزملاؤها المصممون فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تعلمت هي والأمير توماس أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.

فيلم The Royal Treatment من بطولة كل من مينا مسعود، لورا مارانو، بيتر تشين، جولي إدواردز، تاليا ليسر، إيفان ستويانوف، آن شين تشانج، جيمس جايلين، كوبي جونز نيل، أماندا بيلينج، تشيلسي بريستون كرايفورد، جريس بنتلي تسيبواه، إليزابيث هوثورن، جاي سيمون، كاميرون رودس.



مينا مسعود فى تصوير فيلم فى عز الظهر