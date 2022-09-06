شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى الغائبة الحاضرة.. تنبض بالحياة من خلال حسابها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد رحيل نجم من النجوم عن عالمنا تقوم أسرته بغلق حساباته على السوشيال ميديا، لكن أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قررت فعل عكس ذلك وأن تحافظ على حساب والدتها على إنستجرام، وتتفاعل عليه يوميا منذ وفاتها وتكشف تفاصيل عن حياة والدتها، بصور نادرة ومواقف تحكيها وذكريات عن رجاء الجداوى ويتفاعل معها الجمهور والمتابعين بشكل كبير، ويعبرون عن اشتياقهم للنجمة الراحلة، كما يعبرون عن سعادتهم عن القصص والصور النادرة التى تنشرها أميرة.



حساب رجاء الجداوى

وتحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجمة الراحلة رجاء الجداوى، حيث إنها من مواليد 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية، لقبت بملكة الأناقة، ورجاء هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، فكأنها ورثت العرق الفني منها، رغم أنها بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.

بدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

شاركت مع العديد من النجوم في الكثير من الأفلام أبرزها "إشاعة حب، عصابة حمادة وتوتو، حدوتة مصرية، البيه البواب، حنفي الأبهة، السلم والثعبان، تيمور وشفيقة، بوبوس، بنات العم، تؤام روحي"، كما قدمت للتلفزيون "أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، بلاغ للنائب العام، العائلة، اللص الذي أحبه، الرجل الآخر، عائلة الحج متولي، حكايات زوج معاصر، مبروك جالك قلق، جراند أوتيل، عوالم خفية، طلعت روحي"، ما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، منها "الواد سيد الشغال، الزعيم".

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.