شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السبكى يروج لفيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المنتج محمد السبكى لفيلمه الجديد "مطرح مطروح"، وكشف عن قرب طرح العمل فى السينمات المختلفة، ونشر فيديو مشوق عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "من كواليس فيلم مطرح مطروح قريبا".

وظهر خلال الفيديو الفنان محمود حميدة وهو يمازح صناع العمل بسبب حرارة الجو وقت التصوير في الصحراء، ووجه حديثه للمخرج وائل إحسان قائلًا: "الأستاذ وائل إحساس عامل شيخ عرب لأنه بيصور فى الصحراء ولابس عمة، عشان أهله فى الإسماعيلية يشجعوه".

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

كما يشهد الفيلم ظهور الفنان سكوت أدكنز "بويكا"، في ثاني تجربة سينمائية مصرية له، بعد فيلم "حرب كرموز"، الذي عُرض عام 2018.