شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار زيادة فى مجمل إيرادات فيلم الرعب Nope خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب الجديد Nope بـ 10 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 159 مليوناً و706 آلاف دولار، منذ طرحه يوم 22 يوليو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، وحقق 44 مليون دولار فى العرض الافتتاحى الأول.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 120 مليوناً و715 ألف دولار بدورالعرض الأمريكية، و38 مليوناً و991 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

منذ الوهلة الأولى للبرومو، تمكن فيلم الرعب الجديد Nope من إثارة الحماس لدي الجمهور ممن وجدوا أنفسهم أمام عمل ملىء بالغموض والرعب، بعدما شهد ظواهر غريبة تحدث وتلفت الأنظار وتثير الخوف لدي الحيوانات المملوكة لدي ملاك مزرعة خيول في كاليفورنيا، ليلاحظ أصحابها شيئاً غريباً ومخيفاً في السماء أعلاهما، مما يدفع مالك مدينة ملاهي مجاورة لمحاولة التربح من تلك الظاهرة الغامضة من خارج عالمنا.

فيلم الرعب Nope من تأليف وإخراج جوردان بيل الفائز بالأوسكار لجائزة أفضل سيناريو أصلى عن فيلم GET OUT لعام 2018.

ويشارك فى بطولة فيلم Nope الممثل دانيال كلويا الذى اشتهر بدوره في GET OUT والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2018، ومعه ممثلين آخرين مثل كيكي بالمر وبراندون بيريا وستيفن يون.