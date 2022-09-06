"محدش عنده زيكم ويبات فقير".. أحمد سعد ينشر صورة مع ابنه وابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم أحمد سعد، صورة مع ابنه وابنته "أحمد وجودي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ووجه سعد رسالة لأولاده، قائلا: "أولادي أحبابي أصحابي.. أنا فخور بيكم جدا.. وبحبكم جدا جدا يا مصدر إلهامي.. الكون كله شايف إنكم أولادي وأنا شايف الكون فيكم".

أضاف: "وطبعا مش هنجيب سيرة (لولا) الصغيرة عشان دي نعملها قريبا بوست لوحدها.. يا رب يخليكم.. مفيش حد عنده أولاد زيكم ويبات يوم فقير".

وفي نهاية أبريل الماضي، رُزق أحمد سعد، بمولودة من زوجته علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم "عليا"، ونشر آنذاك مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يؤذن في أذني ابنته، ودعا أن يجعلها الله من الصالحين الأبرار.

يذكر أن آخر أغاني أحمد سعد تحمل اسم "على الجرار" في أول تعاون يجمعه بالملحن والمؤلف عزيز الشافعي، وتوزيع توما، من إنتاج مزيكا.