مايا دياب عن خلافها مع أصالة: كنا أصدقاء وصار في بُعد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إنها كانت تتمنى أن خلافها مع النجمة السورية أصالة نصري، يظل بينهما فقط ولا يخرج للعلن.

وقالت مايا، في تصريحات لبرنامج "theinsider بالعربي" عبر تليفزيون دبي: "كنت بتمنى حقيقة ومش عن مزح، إن الموضوع اللي بيني وبين أصالة يظل بيني وبين أصالة، مش أنا إلا أعلنته، كنا حقيقي أصدقاء وصارت شغلة بينا وصار في بُعد، وهذه شغلة طبيعية بتصير، بس ما أحب أبدا أنها تصبح عنوان يتصدر الصحف".

وكانت مايا دياب، تحدثت عن علاقتها الحالية بأصالة نصري، في منتصف أغسطس الماضي، وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "مع أصالة بطلت في صداقة، بس في صداقات مع ناس تانية، المواضيع الشخصية ما ينفع تنفتح على العلن، لا صداقة ولا قصص تانية، وهيدا موضوع مسكر من زمان.. أصالة بتمنى لها الخير والنجاح والصحة دايما، وأنا ما بشوف الناس إلا بالحب".

وفي يوليو الماضي، طرحت الفنانة مايا دياب، أحدث أغانيها المصورة مع المخرج رجا نعمة، وتحمل اسم "عيش أحلى سنين"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة ألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة.

وطرحت أصالة نصري قبل أيام، أحدث أغنياتها بعنوان "شايفة فيك" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج شركة روتانا.