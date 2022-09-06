محمود ياسين يرد: "تقبل إن خطيبتك يبقى لها صحاب ولاد وتلبس بكيني؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رد الفنان الشاب محمود ياسين، على أسئلة متابعي حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وسأله متابع: "بمناسبة الـ blind date والأسئلة بتاعته.. تقبل إن خطيبتك يبقى ليها أصحاب ولاد؟"؛ فرد حفيد محمود ياسين، قائلا: "لأ".

وسأله آخر: "طيب تقبل تلبس بكيني؟"؛ فرد ضاحكا: "متدخلنيش في مشاكل بقى".

الفنان الشاب محمود ياسين من مواليد 6 مارس 2000، وهو نجل السيناريست عمرو ياسين، وحفيد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والنجمة القديرة شهيرة.

وشارك الفنان محمود عمرو ياسين، في مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.