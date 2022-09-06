بعد إثارة الجدل بـ"صورتها الخاصة".. من هي فاطمة بن سعيدان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

صورة متداولة للفنانة والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

من جانبها؛ أعلنت بن سعيدان، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، أنها قامت بتكليف محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصور الفوتوغرافي، وضد أي وسيلة إعلامية قامت بنشر الصورة دون موافقتها.

الفنانة التونسية قالت إن الصورة التقطت لها في إطار التحضير لعمل مسرحي، مشددة على أن المصور "خان ثقتها وانتهك القانون من خلال نشر الصورة".

وكتبت بن سعيدان: "صديق بعث لي صورة خاصة موجودة فيها أنا تدور على الفيس بوك من غير علمي ولا موافقتي، الصورة هذه استخدمت في إطار بحث مسرحي، وللأسف استعملت ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي".

أضافت: "المصور اللي صور الصورة والسبب في المشكلة هذه خان الثقة اللي بيننا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة، حيث نشرها لتكون عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط".

تابعت: "وكلت المحامي بتاعي نتبع قضائيا المصور وكل شخص أو إعلام أو جهة أخرى تنشر الصورة وتستعملها بدون موافقتي".

معلومات عن فاطمة بن سعيدان

- من مواليد 25 ديسمبر 1949.

- بدأت مشوارها الفني عام 1972 في المسرح، وظلت تعمل على خشبته حتى عام 1987.

- شاركت في البداية بمسرحي الطفل والرواية.

- قدمت 13 عملا مسرحيا ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو أغلبها من إخراج فاضل جايبي.

- بداية من عام 1987 بدأت العمل في السينما وقدمت حتى الآن نحو 47 فيلماً سينمائياً أغلبها في تونس، إلى جانب بعض الأعمال في فرنسا، المغرب، والجزائر.

- من أشهر أفلامها "الحالفاوين" 1990، "صمت القصور" 1994، و "زيزو" 2016.

- كما قدمت 9 مسلسلات للإذاعة والتلفزيون.

- أعربت عن تمنيها تقديم نموذج المفكرة نوال السعداوي في عمل درامي تونسي.

- شاركت الفنانة التونسية الكبيرة في 13 لجنة تحكيم مهرجانات، ما بين تونس، المغرب والجزائر.

- تُوجت بـ9 جوائز في المسرح والسينما منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة عام 1993.

- كرمها مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ضمن فعاليات الدورة الثامنة في فبراير الماضي، عن مجمل أعمالها.