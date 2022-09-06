كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - كشفت النجمة التركية ” هازال كايا ” في لقاء صحفي أجرته خلال تواجدها في حفل للمغنية التركية ” مليكة شاهين ” عن حملها في طفلها الثاني .
وأشارت هازال كايا في تصريحها إلى أنها حامل في الشهر الخامس وأن جنس جنينها هو (فتاة) واختارت لها إسم ” ليلى ” وذلك لأنها تحب هذا الإسم كثيراً .
كما نشرت هازال صورتين عبر حسابها على إنستجرام أظهرت من خلالها بعض علامات الحمل عليها مستعرضة بطنها الصغير .
وكتبت الفنانة التركية في تعليقها على الصور : ” كيف لا أعلنها أولا .. هناك بعض المفاجآت .. ليلى قادمة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تعلن حملها في طفلها الثاني وتكشف جنس جنينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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