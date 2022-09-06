هازال كايا تعلن حملها في طفلها الثاني وتكشف جنس جنينها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - كشفت النجمة التركية ” هازال كايا ” في لقاء صحفي أجرته خلال تواجدها في حفل للمغنية التركية ” مليكة شاهين ” عن حملها في طفلها الثاني .

وأشارت هازال كايا في تصريحها إلى أنها حامل في الشهر الخامس وأن جنس جنينها هو (فتاة) واختارت لها إسم ” ليلى ” وذلك لأنها تحب هذا الإسم كثيراً .

كما نشرت هازال صورتين عبر حسابها على إنستجرام أظهرت من خلالها بعض علامات الحمل عليها مستعرضة بطنها الصغير .

وكتبت الفنانة التركية في تعليقها على الصور : ” كيف لا أعلنها أولا .. هناك بعض المفاجآت .. ليلى قادمة ” .