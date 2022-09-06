شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل بمنشور لها : ” لا تلبس قناعك الممل، ولا تذرف دموع التماسيح “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - خرجت ” إيمان بطمة ” شقيقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” بمنشور لها أثار حالة من الجدل حول إن كانت تقصد به المنتج البحريني ” محمد الترك ” بعد إعلان انفصاله مؤخرا عن شقيقتها .

فكتبت إيمان بطمة في منشورها عبر حسابها على إنستجرام : ” عزيزي المتابع، في زمننا هذا لا تتعجب من غدر الناس أو أقربائك وخيانتهم لك، ولا تتعجب من ظلمهم وغدرهم لك ثم بعد ذلك يقومون بارتداء زي البراءة أمام الملأ رغم وضوح الحقائق .. يا للوقاحة ” .

وتابعت : ” قد علّمتني الحياة أن زمن الأقنعة قد انتهى وأن زمن الوجوه المزيفة قد بدأ وأن الأقنعة ما عادت تستر وجوهاً لا يستر بشاعتها ووساختها شيء .. فلا تلبس قناعك الممل وتزيّنه يا هذا ولا تذرف دموع التماسيح لتخدع بها الناس ” .

يذكر أن المنتج محمد الترك كان قد أكد أنباء انفصاله عن زوجته دنيا بطمة مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى قيام أحد المقربين لهما بإثارة المشاكل بينهما وترويج الشائعات نافيا أن تكون خيانته لها كما تردد هي سبب انفصالهما .