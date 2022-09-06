شكرا لقرائتكم خبر عن جوردانا بروستر تحتفل بزواجها الثانى فى حفل اقتصر على المقربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ممثلة سلسة الأفلام الشهيرة "Fast & Furious" بزواجها من رجل الأعمال ميسون مورفيت قبل أيام، وكانت قد ظهرت علاقتهما للجمهور بعد أن نشرت جوردانا صورة لهما على حسابها على الإنستجرام فى عام 2021 وهى ترتدى خاتما من الألماس وكتبت "جوردانا بروستر قريبا ستكون جوردانا بروستر مورفيت"، وهذا بعد انفصالها عن زوجها السابق المنتج أندرو فورم فى أوائل عام 2020 وبعد زواج دام 13 عاما ولديهما طفلان جوليان ويبلغ من العمر 8 سنوات وروان ويبلغ خمس سنوات.

تضمن حفل زفافها العديد من السيارات التي توجد في سلسلة أفلام "Fast & Furious" والتي هى جزءا منه منذ أول جزء طرح له عام 2001 وحضر أفراد من عائلة الفيلم مثل فين ديزل ولوداكريس وكانت ميدو ابنة الممثل الراحل باول والكر حاضره، ونشر لوداكريس صورة تجمعه بها و بفين ديزل وعلق عليها "أخي باول والكر يبتسم لنا من الأعلى وابنته هى كل شيء".

وخلال حوار مع مجلة Glamour كشفت الممثلة في يونيو الماضي عن حبها لـ ميسون وقالت "هو حب حياتي"، وصرحت أنها قابلته لأول مرة منذ أربعة أعوام عندما كان كل منهما متزوج وبعد انفصالها عن زوجها بأربعة أيام سافرت إلى سان فرانسيسكو ليتقابل الإثنان هناك و هذا وفقا لما قالته الممثلة لمجلة Glamour ونقله موقع People.

وفي مارس الماضي تحدثت جوردانا مع People حول حفل زفافها، وقالت إنه سيجمعها بزوجها والمقربين منها فقط، وتحدثت عن أولادها وقالت إنهم كانوا متحمسين جدا لحفل الزفاف وحاولت دمجهم بالحفل بطريقة خاصة ومدروسة جيدا، وأضافت أنه من الممكن أن يقدم روان شيئا موسيقيا و يقدم جوليان خطابا من نوعا ما لذلك الأمر سيكون ممتعا.