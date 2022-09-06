شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصال بـ ريهام عبدالغفور.. ابنة رجاء الجداوى تكشف طقوس والدتها بيوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عن الطقوس التى كانت تداوم عليها والدتها فى عيد ميلادها الذى تحل اليوم ذكراه، فهى من مواليد 6 سبتمبر عام 1934 بمدينة الإسماعيلية، وقالت لـ ”الخليج 365” إنها كانت لا تنظم احتفالية خاصة بعيد ميلادها لكنها كانت تسعد بشدة من احتفال أسرتها وأصدقائها بها.

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "كانت بتبقى سعيدة كالأطفال بالحفلة التى كنا نرتبها من أجلها برفقة أصدقائها، لكن بشرط ألا تكون من ترتيبها هى، وعندما كانت تستيقظ فى يوم ميلادها كانت تجد ورودا فى كل الفازات الموجودة فى المنزل احتفالا بها، وفى السنوات الأخيرة كانت تجد بالونات طائرة فى الهواء باللون الذهبى والألوان التى كانت تحبها، وكان والدى الله يرحمه يحرص على إهدائها ورودًا".

واستطردت قائلة: "كانت بتفرح بكل حاجة بنعملها عشانها وكان صحابها كلهم سواء دلال عبد العزيز أو ميرفت أمين، أو غيرهما بيحتفلوا بيها ويهنوها في اليوم دا، وكانت هي دايما تقول السن دا على الورق بس، لكن الأهم القلب والعقل والروح، وكانت تفضل تدعي بالستر والصحة، والرضا، وتدعي لزوجها بالرحمة".

كما أشارت أميرة مختار أن والدتها كانت تحرص في كل عام على الاتصال بالفنانة ريهام عبد الغفور ومعايدتها بعيد ميلادها هى الأخرى لأنه فى نفس اليوم، فضلًا عن الاتصال بالفنان فؤاد المهندس قبل وفاته وتهنئته بعيد ميلاده.

الفنانة الراحلة رجاء الجداوى هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن، كما تزوجت في مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016.