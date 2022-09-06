شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 9 إصدارات مترجمة فى ندوة بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى خلال جلستين 8 إصدارات مترجمة ينشرها المهرجان خلال دورته التاسعة والعشرين، وأدار الجلسة الأولى د.خالد سالم، والجلسة الثانية قدمها الدكتور جمال ياقوت، وأقيمت تلك الندوة التى ناقشوا فيها هذه الكتب المترجمة بالقاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية.

فى البداية تحدث الدكتور خالد سالم عن كتابه (مسرحيات ميكروتياترو)، وأوضح مفهوم وهدف تلك المسرحيات وعرض نماذج منها، ثم تحدثت د. أسماء يحيي الطاهر عبد الله عن ( مسرحيات أفريقية معاصرة ) أما كتاب ( الاختباء في النور) تجارب ما بعد حداثية من المسرح الإيطالي ترجمة وائل فاروق، فقد تغيب مترجمه عن الحضور، وناقش المهرجان أيضا كتاب (يوجين يونسكو ) المسرح المضاد ملاحظات وملاحظات مضادة ترجمة د. سعيد كريمي، وكتاب (من الميكرودراما الي المسرح المضاد ) دراسة وترجمة د. دعاء عامر، وأيضا كتاب "المسرح ..التجريب والتكنولوجيا" عندما يتخاصم الإنسان والصورة على الخشبة ترجمة وتقديم د. محمد سيف، وكتاب (مسرح بيتر بروك بين التجربة الافريقية وشكسبير ) ترجمة وتقديم د. محمد سيف.

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك، وتقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.