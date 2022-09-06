بعد غياب طويل .. فيديو مؤثر ل ” سوزان نجم الدين ” أثناء استقبال أبنائها في المطار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - شاركت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام بمقطع فيديو وثقت من خلاله لحظات استقبالها لأولادها الأربعة (سهير، سارة، حيان، وحازم) في مطار بيروت الدولي بعد غياب طويل عنها .

وظهرت سوزان نجم الدين في الفيديو وهي تنتظر أبنائها بصالة وصول المسافرين قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إقامتهم الدائمة مع والدهم، وعند رؤيتها لهم استقبلتهم بالأحضان والقبلات وسط سعادة غامرة .

وأرفقت النجمة السورية مقطع الفيديو بتعليق صوتي لها تتحدث من خلاله عن كواليس ومشاعر هذا اللقاء فقالت : ” رغم التواصل اليومي بيني وبينكن بس يضل حلم اللقاء معكن هو أكتر شي مسيطر على مشاعري ” .

وتابعت : ” ضل طول الوقت عم أعد الثواني حتى أعيش هاللحظة .. وكل ما بنلتقى بحس إني حققت هالحلم .. إنتو أكبر نعمة الله عطاني إياها .. أديش بتمنى إنو ما تفارقو حضني العمر كله .. الله يحميلي إياكن يارب ” .