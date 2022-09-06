كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - نشرت الفنانة ” مي نور الشريف ” صورة جديدة لها تجمعها بعائلتها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضائهم للأجازة الصيفية . وظهر في الصورة كلا من مي نور الشريف ووالدتها الفنانة ” بوسي ” في أحدث ظهور لها وشقيقتها ” سارة نور الشريف ” وزوج شقيقتها خلال تواجدهم بأحد الشواطئ . وكتبت مي نور الشريف في تعليقها على الصورة موجهة رسالة إلى عائلتها : ” اللهم ديم نعمتك علينا .. ربنا يديمكوا نعمة ورحمة ليا .. الحمد لله ” .

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة ” بوسي ” مع إبنتيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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