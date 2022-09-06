شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا على رأس غيابات يوفينتوس فى مباراة باريس سان جيرمان اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم نادي يوفينتوس الإيطالي سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان اليوم، حيث شهدت قائمة الفريق الإيطالي غياب اللاعب، والذي تعرض للإصابة فى مباراة الفريق الأخيرة أمام فيورنتينا، والتي أنتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

واوضحت الفحوصات الطبية أن إصابة ليست مخيفة، خاصة أن نتائج جاءت إيجابية للغاية، مما قد كان يسمح للاعب المشاركة بشكل طبيعي فى مباراة الفريق الباريسي، ولكن فضل المدرب الإيطالي أليجري إراحة اللاعب فى الفترة الحالية، خاصة فى وجود عدة تحديات آخري للفريق.



دي ماريا يؤخر موعد مواجهته لفريقه القديم

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن إستبعاد اللاعب سيحرمه من تسجيل أولي مشاركاته فى مواجهة الفريق الباريسي منذ الرحيل عن الفريق، خاصة أن اللاعب قضي قرابة الخمس سنوات داخل حديقة الأمراء، مما كان سيزيد من سخونة اللقاء بين الفريقين فى حالة مشاركته.

ومن المقرر أن يسجل النجم الأرجنتيني أولي مشاركته أمام الفريق الباريسي فى ختام دور المجموعات فى البطولة، وتحديدًا 2 نوفمبر المقبل، مما قد يسمح بمشاركة اللاعب طبيعي، حينما يستضيف يوفينتوس الإيطالي نظيره الفرنسي فى مدينة تورينو.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وكعادة مباريات دوري أبطال أوروبا فى السنوات الأخيرة، يتم نقل المباراة بشكل حصري عبر سلسلة قنوات بى إن سبورت القطرية، والتي تبث بدورها كافة البطولات القارية المهمة.