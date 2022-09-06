شكرا لقرائتكم خبر عن قال لى هتجوزك.. رجاء الجداوى تتحدث عن لقائها بزوجها حسن مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، إذ أنها ولدت 6 سبتمبر 1934 بمدينة الإسماعيلية، وارتبطت بالفن منذ صغرها وشاركت فى عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة لكبار النجوم، حتى استطاعت أن تسطر اسمها ضمن أفضل نجوم السينما والدراما المصرية.

بدأت رجاء الجداوى حياتها الفنية من بوابة الأزياء والموضة، حيث حصلت على جائزة "ملكة جمال حوض البحر المتوسط"، وبعدها فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وبعدها بـ 6 سنوات بدأت عملها في مجال التمثيل، وكانت بدايتها من خلال فيلم "دعاء الكروان" مع الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر.

وعلى الرغم من أن الصدفة لعبت دورا مهمًا في تعرفها على زوجها الراحل حارس مرمى منتخب مصر والنادى الإسماعيلى الأسبق حسن مختار، إلا أن هناك قصة حب قوية جمعتهما استمرت 45 عامًا حتى وفاته عام 2016.

وتحدثت رجاء الجداوى فى أكثر من لقاء تليفزيونى عن بداية تعارفها بزوجها الراحل، حيث قالت إنها تعرفت عليه أثناء وجودها فى السودان لعرض مسرحية "روبابيكيا" مع خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، قائلة: "اتعرفت على حسن مختار فى السودان، حيث كانت والدتى مريضة بشدة وتحتاج لوقت طويل للعلاج، وما كنش عندى فرصة أحب، وكنا هناك عشان عرض مسرحية روبابيكيا فقابلت حسن مختار هناك".

وتابعت: "ورابع يوم قابلته فيه وإحنا على الطيارة طلب يتكلم معايا وسألنى إنت متجوزة أو مخطوبة قولتله لأ، قال لى طب أنا عايز أتجوزك قولت له عندك كام سنة قال لى 25 قولتله أنا أكبر منك قال لى ولا يهمك، لا أنا هتجوزك، قولتله بتقبض كام قال لى 55 جنيها فى الشهر" فمازحته: "لا أنا عندى مسئولية كبيرة أوى وعايزة أتجوز واحد غنى أوى وعجوز، عشان أنا أورثه فكانت إجابته أنا هقابل والدتك وهتجوزك".