شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينيسيا يحجب سؤالا موجها لأوليفيا وايلد عن الممثل شيا لابوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفى لفيلم "Don’t Worry Darling"، حجب سؤال من صحفى للمخرجة أوليفيا وايلد حول الممثل شيا لابوف.

كان من المفترض أن يكون الممثل شيا لابوف هو بطل فيلم "Don’t Worry Darling" لكن غادر العمل في عام 2020 وتم ترشيح هاري ستايلز بدلا عنه ليصبح هو البطل الأساسي للفيلم، وكانت وايلد أخبرت موقع variety من قبل أن الممثل شيا لابوف لم يكن يحمل الروح التي أرادتها في ذلك الدور، وأنكر الممثل طرده من الفيلم وقال حسب موقع variety إنه ترك الفيلم بسبب قلة الوقت التي كان لديه حتى يستطيع التدرب على دوره.

وكان قد منع أحد المسؤلين فى المهرجان طرح هذا السؤال وقال إنه تمت الإجابة عليه بالفعل عبر الإنترنت وأتى هذا السؤال بعد أن أجابت المخرجة عن سؤال حول التوترات التى كانت بينها وبين بطلة الفيلم فلورانس بوج.

وكانت قد أفادت تقارير إعلامية بأن النجمة فلورانس بوج لن تشارك فى المؤتمر الصحفى حول فيلمها "Don’t Worry Darling"، لكنها سوف تمشى على السجادة الحمراء ، وحضرت وايلد للمؤتمر اليوم مع الفنان هاري ستايلز ، جيما تشان و كريس بين.

فيلم "Don’t Worry Darling" هو ثانى فيلم تخرجه المخرجة أوليفيا وايلد ويتناول الفيلم قصة حياة الزوجين جاك (هاري ستايلز) و أليس (بوج) والتي كانت سعيدة حتى تبدأ أليس برؤية رؤى مخيفة.