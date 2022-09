شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى للسينما فى أمريكا يشهد حضور 8.1 مليون شخص لدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور العرض فى الولايات المتحدة الأمريكية حضور العديد من الأشخاص تكريما لليوم الوطنى للسينما، ووفقا لموقع variety تم تخفيض تذكرة السينما لتصل إلى 3 دولارات فقط للفرد لمشاهدة أحدث الأفلام، وشهد اليوم حضورا لم يسبق له مثيل طوال عام 2022 وفقا للجمعية الوطنية لأصحاب المسرح.

كان متاحا ما يزيد عن 3000 مسرح في مختلف المناطق بما في ذلك قاعات سينما "AMC" و "Regal" و يعد سعر 3 دولارات للفرد أقل تكلفة بكثير من متوسط سعر التذكرة فى البلاد، وجلب الحدث الذى استمر ليوم واحد 24.3 مليون دولار وفقًا لـ Comscore.

ووفقا لموقع variety فقد نفذت جميع العروض بالكامل على مدار اليوم وكان هذا أمرا مثيرا للإعجاب على الرغم من عدم تواجد الكثير من الأفلام الجديدة في دور العرض خلال تلك الفترة ، وأتى ترتيب أفضل عشرة أفلام ليوم السبت الماضي كالتالي: " Top Gun: Maverick" ، " DC League of Super Pets " ، " Bullet Train " ، " Spider Man: No Way Home " ، " The Invitation " ، " Beast " ، " Minions: The Rise of Gru " ، " Thor: Love and Thunder " ، " Dragon Ball Super: Super Hero " و " Jaws ".

وقال رئيس مؤسسة السينما جاكي برينمان "في اليوم الوطني للسينما، أردنا أن نفعل شيئًا للاحتفال بالسينما وما حدث فاق توقعاتنا وعلى شكر الكثيرين على هذا اليوم الرائع"، والآن تسعى هوليود للحفاظ على هذا الإقبال من الناس حتى عرض اعمال جديدة في دور العرض ومن المفترض أن يطرح خلال سبتمبر الجاري فيلم " The Woman King " في اليوم 16 و تننظر مختلف دور العرض شهر نوفمبر القادم حتى يحدث إقبال جماهيرى كبير وهذا بسبب العرض الأول لفيلم " Black Panther: Wakanda Forever "من إنتاج مارفل.